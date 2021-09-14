36,4% взрослого населения вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области

36,4% взрослого населения Нижегородской области вакцинировались от коронавируса по последним данным на 14 сентября, предоставленным региональным Роспотребнадзором. 936 тысяч нижегородцев привиты первым компонентом – это 60% от плана, а 766 тысяч человек – обоими (это 81,8% от числа вакцинированых первым компонентом и 49,3% от плана).

90-100% вакцинации сотрудников зафиксированы у 324 юридических лиц или ИП. Среди них, например, МБОУ "Детский сад № 147" в Нижнем Новгороде, ООО "Нижегордбыттехника", ООО "Электротовары", ООО "Стомакси", ООО "Камма Регион", ООО "ЛМК-Интернешнл", ИП Воробьёва С.Н., ГБУ "Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Частный детский сад "Нескучный сад" и другие.

А также высокие темпы вакцинации замечены в крупных предприятиях и организациях. К примеру, ПАО "Сбербанк" (87%), ПАО "Т Плюс" (78%), Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации (65%), ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" (81%), ООО "АШАН" (68%) и ООО "МАКСИДОМ" (78%).

В том числе продвигается вакцинации сотрудников СПО и ВУЗов. В НИУ "ВШЭ" привиты 77%, в ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" – 66%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!