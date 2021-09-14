Третий корпус Мининского университета открылся после капитального ремонта

Завершен капитальный ремонт третьего корпуса Мининского университета, расположенного на Пискунова, 38. Уже на этой неделе преподаватели смогут проводить занятия для студентов в обновленном здании. Об этом на своей странице в соцсети сообщил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам Виктора Владимировича, ремонт корпуса, в котором базируется факультет физкультуры и спорта, был необходим уже давно – его состояние не позволяло создать комфортные условия для работы преподавателей и обучения студентов. В решении проблемы помогла поддержка Министерства Просвещения – в 2021 году Мининскому на эту задачу выделили субсидирование на сумму более 33 миллионов рублей.

- Для занятий факультета физкультуры и спорта у нас теперь есть три отлично оборудованных спортивных зала: фитнес, тренажерный и большой. Мы максимально оснастили их как тренажерами, так и инвентарем, - рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков. - Теперь дело за музыкальным оборудованием – в зале с большими зеркалами планируется проводить профессиональные занятия аэробикой. Добавили и необходимые элементы комфорта: впервые в третьем корпусе установлены душевые кабины: компактные, но удобные. Новое оборудование и мебель закупили и для отремонтированных раздевалок.

В результате профильный факультет не только выйдет на новый уровень обучения, но и вовлечет в занятия спортом больше студентов и педагогов.

- Напомню, одно из важнейших направлений нашего вуза – популяризация здорового образа жизни, - добавил Виктор Владимирович.