Утечка персональных данных детей и их родителей произошла в Нижегородской области

Личные данные детей и их родителей из Нижегородской области попали в открытый доступ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Мы внимательно следим за расследованием причин появления персональной информации в публичном доступе, - уточнил министр.

Предполагается, что хакеры атаковали программное обеспечение сервиса «р52.навигатор.дети» и нашли техническую уязвимость, которая позволила получить частичный доступ к персональной информации пользователей.

В настоящее время компания-разработчик устанавливает причины произошедшего, также предприняты меры по устранению неполадок.

- Данная техническая уязвимость, по информации от разработчиков и федеральных методологов, закрыта 10 сентября 2021 года, - поясняет Давид Мелик-Гусейнов. Проверены аккаунты всех организаций, установлена дополнительная система мониторинга всех запросов к системе, ужесточены правила фильтрации трафика на программно-аппаратных средствах защиты информации на серверах.

Нижегородские власти продолжают следить за ситуацией, однако уже известно, что от федеральных операторов будут запрошены дополнительные гарантии безопасности.

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