Одностороннее движение введут по улице Проломной в Нижнем Новгороде с 5 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на внутреннем проезде по улице Проломной в Нижнем Новгороде с 5 октября 2021 года. Речь идёт об участке возле дома №40. Изменения будут временными – их действие продлится до конца строительных работ. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Специалисты департамента просят автомобилистов быть внимательными при движении на этом участке и строго следовать требованиям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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