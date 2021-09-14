В Нижнем Новгороде стартовал пятый социальный экологический проект «Хвойный город»

Уже пятый раз Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода реализует проект «Хвойный город». В этом году проект реализуется при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и НРОФ «Дружба».

С 2017 года проект проводится в формате конкурса на лучшее озеленение городской территории. За время его реализации проведено около 80 праздничных мероприятий, в рамках которых высажено более 1750 елей. Благодаря этому новый облик приобрели внутридворовые территории, территории около школ, а также около ФОКов и дошкольных образовательных учреждений.

С 1 сентября 2021 года стартовал приём заявок на участие в проекте. Как и в предыдущие годы, он будет проведен в три этапа:

- 1 этап - с 01 по 27 сентября 2021 - рассмотрение проектов Оргкомитетом, согласование мест высадки саженцев со структурными подразделениями администрации города;

- 2 этап – с 29 сентября по 5 октября 2021 года – интернет-голосование среди проектов, прошедших предварительный отбор и соответствующих всем требованиям конкурса с целью выявления победителей по трем номинациям. Голосование будет проходить в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/econnov;

- 3 этап – с 06 по 22 октября 2021 года: организация и проведение торжественных мероприятий по высадке саженцев.

По итогам интернет-голосования 15 конкурсных заявок, набравших наибольшее количество голосов получат возможность высадить на своей территории до 32 хвойных саженцев.

К участию в проекте «Хвойный город» приглашаются все желающие. Заявки на участие необходимо направлять на официальную электронную почту оргкомитета konkursnnov@mail.ru.

Подробная информация, а также условия конкурса находятся в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «документы» - «Положение 2021» или по телефону: 8 904 061 34 05, руководитель проекта «Хвойный город» - Лисина Ирина.