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Общество14 сентября 2021 14:07

Более 36% нижегородцев сделали прививку от коронавируса

Сейчас вакцинацию прошли 936 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижегородской области первый компонент прививки от коронавируса сделали 936 тысяч человек. Это примерно 60% от общего плана по вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Полный курс вакцинации сейчас прошли 766 тысяч человек, - рассказали в ведомстве. – Сейчас охвачены вакцинацией 36,4% взрослого населения области.

Требуемый уровень вакцинации в 60% всех сотрудников сейчас достигнут в 1632 компаниях. Особенно высокие показатели сейчас достигнуты на 324 компаниях и организациях. Среди них есть детские сады, банки и производственные предприятия. Тем временем продолжается вакцинация сотрудников образовательных организаций, в том числе в учреждениях СПО и ВУЗах.