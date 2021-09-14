Более 36% нижегородцев сделали прививку от коронавируса

В Нижегородской области первый компонент прививки от коронавируса сделали 936 тысяч человек. Это примерно 60% от общего плана по вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Полный курс вакцинации сейчас прошли 766 тысяч человек, - рассказали в ведомстве. – Сейчас охвачены вакцинацией 36,4% взрослого населения области.

Требуемый уровень вакцинации в 60% всех сотрудников сейчас достигнут в 1632 компаниях. Особенно высокие показатели сейчас достигнуты на 324 компаниях и организациях. Среди них есть детские сады, банки и производственные предприятия. Тем временем продолжается вакцинация сотрудников образовательных организаций, в том числе в учреждениях СПО и ВУЗах.