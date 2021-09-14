В Дзержинске планируется создание единого Информационного центра по вопросам ЖКХ

10 сентября в администрации города состоялось совещание под председательством главы города Ивана Носкова и председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина по вопросам организации работы с населением управляющих организаций города. В совещании приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Нижэкология-НН» и руководители организаций, обслуживающих многоквартирные дома в Дзержинске. Как отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, всего за истекший период 2021 года от жителей Дзержинска в государственную жилищную инспекцию поступили 2263 обращения, а за аналогичный период 2020 года – 2078 обращений. Таким образом, рост числа жалоб составил 8,9% по сравнению с прошлым годом.

«Должен отметить, что часть жалоб обусловлена объективными факторами, например, изношенностью инженерно-коммуникационных сетей, однако значительный процент обращений жителей связан с причинами и проблемами, которые необходимо устранять и решать на местах. Можно выстроить совершенную систему управления, основанную на самых современных методах и технологиях, но жалобы жителей и их недовольство результатом перечеркнут все усилия. Мы всегда обязаны помнить, что сфера ЖКХ должна быть максимально ориентирована на людей, на удовлетворение их желания жить в комфортных условиях, а значит, и оценкой наших усилий является обратная связь от жителей. На сегодняшний день актуальна тенденция доступности органов управления для населения, этому же принципу работы должны следовать и управляющие компании», - отметил Евгений Люлин.

Глава Дзержинска Иван Носков подчеркнул важность выстраивания взаимодействия управляющих компаний с населением через старших по домам, группы активных жителей и территориальные общественные самоуправления (ТОС).

«Выстраивание партнерских взаимоотношений с жителями должно стать одной из главных задач управляющих компаний. Полноценное своевременное информирование, доступность телефонной и электронной связи, оперативное реагирование на обращения, – все это повышает доверие и способствует более ответственному отношению к своим обязанностям и со стороны жителей. В частности, у тех компаний и ТСЖ, которые активно работают с жителями, выше собираемость платежей за капремонт и больше заявок подано на участие в программах по благоустройству дворовых территорий», - сказал Иван Носков.

В рамках совещания руководителям управляющих компаний и ТСЖ было поручено обратить особое внимание на ремонт и уборку подъездов, своевременность реагирования аварийных бригад на обращения жителей, а также на содержание контейнерных площадок и дворов, в частности, на необходимость запланировать обрезку аварийных деревьев и зарослей кустарников.

«У нас в управляющей компании есть отдел по работе с населением. Специалисты, закрепленные за отдельными группами домов, работают с активистами или со старшими по дому. Здесь собираются все предложения, пожелания, заявки и жалобы по работам, которые выполнены или необходимы к выполнению по каждому конкретному дому, - рассказал директор УК «Управдом Центр» Александр Борисов. - Из практики работы могу сказать, что в лучшую сторону отличаются те дома, где такая взаимосвязь налажена, где активны старшие по дому, где жители идут на конструктивный контакт с управляющей организацией».

На сегодняшний день в Дзержинске деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 20 компаний и более 100 ТСЖ. По итогу встречи глава города предложил управляющим компаниям рассмотреть возможность создания Информационного центра с единым номером телефона, который будет принимать и обрабатывать обращения жителей независимо от принадлежности дома к той или иной организации.