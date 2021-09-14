Учреждение Минобороны РФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за свалку в Володарском районе

ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ признали виновным в неоплате штрафа из-за несанкционированную свалку на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росприроднадзора.

- По материалам Военной прокуратуры Мулинского гарнизона на территории Володарского участкового лесничества была выявлена несанкционированная свалка. Старые шкафы, диваны, оконные рамы и другой крупногабаритный мусор был размещен на земельном участке, находящемся в ведении ФГКУ, - говорится в сообщении.

В связи с этим в марте этого года учреждение, осуществляющее контроль в области ведения лесного хозяйства, привлекли к ответственности. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был выплачен. В связи с этим нарушителю теперь предстоит нести ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.

В ходе судебного заседания представитель ФГКУ вину не признал и сослался на то, что у организации нет самостоятельных счетов. Суд принял сторону Росприроднадзора и назначил нарушителю штраф в 200 тысяч рублей.