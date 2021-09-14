Полковник нижегородского МВД Сергей Якушев найден мёртвым в своей квартире

Начальник отдела по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Викторович Якушев найден мёртвым в своей квартире сегодня, 14 сентября. Об этом сообщили на канале "Опер пишет".

Предполагается, что полковник МВД мог покончить с собой, но каких бы то ни было доказательств самоубийства пока нет.

– В настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего.

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