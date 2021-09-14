Новые павильоны установят на входах в метро Нижнего Новгорода

Новые павильоны на входах в метро установят взамен снесённых старых в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве, отвечая на вопрос пользователя Instagram. Вопрос прозвучал в комментариях под публикацией в аккаунте губернатора региона Глеба Никитина.
Нижегородцы пожаловались, что ступени, ведущие к метро, уже заливает водой во время дождей.
– Конструкции над лестничными сходами на станциях метро снесены по решению суда. Вместо них будут установлены защитные козырьки. Сейчас определяются архитектурные решения и источник финансирования, – сказано от лица правительства региона в ответ.
Позднее добавлено:
– В настоящий момент ведутся работы по проектированию крытых павильонов. Администрация города согласовывает эскизные проекты сходов в метро. Работы по установке надсходовых конструкций начнутся после определения подрядчика и источника финансирования.
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