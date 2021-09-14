ДТП случилось на подъёме с Мызинского моста в Нижнем Новгороде 14 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Автомобильная авария произошла на подъёме с Мызинского моста в Нижнем Новгороде сегодня утром, 14 сентября. Видеозаписью с места ДТП поделились очевидцы в группе "Экипаж. Хроника происшествий". Судя по ней, можно сказать, что авария серьёзная.

Её участниками стали как минимум два автомобиля: легковушка и Газель. Первая лежит на обочине со смятыми капотом и крышей. Внушительных повреждений на Газели не видно.

На месте также присутствует пожарная машина.

Каких-либо данных от официальных источников пока нет. В том числе о возможных пострадавших или погибших. "Комсомольская правда" направила запрос в ГУ МВД России по региону, чтобы узнать об обстоятельствах происшествия.

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