У 419 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 14 сентября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 419 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 161 716 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 392 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 149 217 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 25 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 6 166.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова было зафиксировано снижение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!