АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на объектах в регионах Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на магистральных трубопроводах в Нижегородской, Кировской, Ивановской, Владимирской, Московской областях, а также Республике Марий-Эл.

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк, а также Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП).

Проведен ремонту и замена запорной арматуры, подключены две построенные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики. Кроме того, устранено 48 дефектов, после чего срок безопасной эксплуатации участков трубопроводов увеличился до 30 лет. Установленное оборудование позволит поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

На период проведения ремонтов с помощью 12 передвижных насосных установок из трубопроводов было откачено суммарно более 8 тыс. куб. м нефти и нефтепродуктов. По окончании мероприятий трубопроводы были вновь заполнены.

В работах были задействованы более 350 человек, использовалось 90 единиц техники.

Плановые мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и в настоящее время осуществляется в штатном режиме.