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Происшествия14 сентября 2021 10:49

Учитель ОБЖ повредил позвоночник во время тренировки в нижегородской школе

Как оказалось, его заставили поднять коллегу
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Несчастным случаем закончилось обучение педагогов оказанию первой медицинской помощи в школе № 70 – учитель ОБЖ серьезно повредил позвоночник. Об этом сообщает государственная инспекция труда Нижегородской области.

- 1 июня приглашенная организация проводила обучение педагогическая состава школы № 70 оказанию первой медицинской помощи, - говорится в сообщении. – В ходе занятия преподаватель обучающей организации настоял, чтобы преподаватель ОБЖ поднял на руки коллегу для демонстрации переноса пострадавшего. В результате, 56-летний педагог получил серьезную травму позвоночника.

По данным инспекции, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.