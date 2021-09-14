Дзержинский городской суд признал незаконным увольнение почтальонов в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщается, в суд с иском о восстановлении на работе почтальонов обратился прокурор Дзержинска. В своем иске он указал, что все эти сотрудники были приняты на работу для выполнения определенной функции – доставки и выплаты пенсий и пособий. Однако в феврале 2021 год их уведомили об изменении списка их обязанностей. В частности, в соответствии с новыми условиями договора их обязали обслуживать клиентов по их месту жительства продавать им товары народного потребления.

В связи с этим фактом государственная трудовая инспекция провела проверку и дала предписание отменить эти уведомления. Однако компания проигнорировала это предписание. После этого к делу подключилась прокуратура.

- В соответствии с решением суда все уволенные почтальоны должны быть восстановлены на работе, а компания обязана выплатить и средний заработок за время вынужденного прогула, а также возместить моральный ущерб, - говорится в решении суда. – Пока решение в законную силу не вступило.