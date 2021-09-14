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Происшествия14 сентября 2021 10:03

Маршрутка загорелась в Нижнем Новгороде 14 сентября

В результате ЧП никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Утро 14 сентября началось с неприятного происшествия на улице Ванеева в Нижнем Новгороде – там загорелась маршрутка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о загорании моторного отсека автобуса ПАЗ поступило в %620 14 сентября, - рассказали в ведомстве. – На момент возгорания автобус был пуст, поэтому эвакуация не потребовалась. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.

Как рассказали в региональном МЧС, в результате ЧП сгорела электропроводка в моторном отсеке на площади 0,5 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.