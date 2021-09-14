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Общество14 сентября 2021 9:49

Срок сдачи трёх домов ЖК "Новинки Smart City" перенесли на 2022 год

Другие дома должны сдать к концу 2021-го, но дольщики сомневаются в этом
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Сдачу трёх домов нижегородского жилого комплекса "Новинки Smart City" перенесли на 2022 год. А именно сдачу пятиэтажных построек № 18, 19 и 22. Об этом сообщили в GiperNN со ссылкой на участника инициативной группы ЖК Алексея Мартынова и представителя генподрядчика АО "Политехстрой".

Также известно, что дом №22 достроят в течение февраля следующего года, № 18 и 19 – в течение марта. Пятиэтажки № 16, 17, 20 и 21 сдадут в эксплуатацию в 2021 году: в сентябре, ноябре и декабре. Но дольщики сомневаются в этом:

– Сейчас уже середина сентября, а на объектах по-прежнему остаётся много работы. В частности, не завершена отделка внутренних помещений, не выполнено благоустройство территории, – поделился Алексей Мартынов.

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