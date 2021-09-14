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Происшествия14 сентября 2021 8:58

Пропавшую в Бутурлинском районе женщину нашли мертвой в лесу

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Пропавшую 10 сентября в Бутурлинском районе 50-летнюю женщину нашли мертвой в лесу. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

- Проводим процессуальную проверку, выясняем обстоятельства произошедшего. Назначена медицинская экспертиза, - рассказали в ведомстве.

Напомним, об исчезновении 50-летней жительницы Валгусы стало известно 10 сентября. За помощью в полицию и к добровольцам обратилась родственница пропавшей. Поиски женщины продолжались больше суток. К сожалению, спасти ее не удалось.