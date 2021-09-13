74 погибли в водоемах Нижегородской области за купальный сезон. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Несмотря на то, что купальный сезон закрыт, в водоемах нижегородской области все также продолжают гибнуть люди. Осенью на берегах рек и озер часто можно встретить любителей рыбной ловли.

ГУ МЧС России по Нижегородской области настоятельно рекомендует соблюдать следующие элементарные правила безопасности:

- предупредить родных о своих планах и времени возвращения;

- внимательно осмотреть место ловли;

- на обрывистых и подмытых берегах рек быть особенно осторожными;

- особенно следует быть внимательными в ночное время суток;

- когда необходимо освободить зацепившуюся снасть, не нырять, а дойти по дну;

- не забыть взять с собой аптечку, фонарик, средства оповещения о своем местонахождении, зарядить сотовый телефон;

- и главное - не употреблять алкоголь - он замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание, притупляет чувство реальной опасности.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области убедительно просит не пренебрегать правилами безопасности.