Губернатор пообещал расселить частные дома на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Так, в скором времени дома 115, 115а, 115б по улице Ильинская расселят. Их владельцы уже 15 лет ждут новых квартир или денежных компенсаций, положенных при изъятии старого жилья.

- Среди жильцов двора есть пенсионеры и многодетные матери. Расселить нас обещают каждый год на протяжении 15 лет. За это время рядом с домом 115б построили многоэтажный дом, забор которого расположен на земельном участке дома 115б. Напротив дома 115 выстроен ещё один многоэтажный дом, от строительства которого дом пострадал. На прошлой неделе во дворе соседнего дома 117 был поджог, - пишут комментарии в Instagram губернатора Нижегородской области обеспокоенные нижегородцы.

Губернатор Нижегородской области ответил на вопрос и пояснил, почему ситуация вызывает такие сложности.

- Здесь не все просто. По стандартной схеме расселения мы работать не можем, закон не позволяет, поскольку это не мкд, а ижс. Доли муниципальной нет. Но Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области ищет способы расселения. Правда, не у всех участников земля оформлена, надеюсь оформят в ближайшее время, и мы найдём решения, - подчеркивает Глеб Никитин.