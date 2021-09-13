ЛУКОЙЛ поддержал акцию по выпуску мальков стерляди

11 сентября 2021 года в Волгу около села Великий Враг Кстовского района были выпущены пять тысяч мальков краснокнижной стерляди. Традиционная акция в рамках экологического просветительского проекта "#ЭКОПРИВЫКАЙ" была организована Благотворительным экологическим фондом «Цивилизация» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

«Уже шестой год подряд в первые дни сентября мы выходим на берег Волги в селе Великий Враг. И если в самом начале мы просто очищали береговую зону от мусора, то сейчас помимо этого добавили несколько информационно-просветительских активностей. Прямо на берегу мы проводим мастер-класс по измерению качества волжской воды, а затем кульминация акции – выпуск в Волгу мальков стерляди. Радует, что с каждым годом мероприятие становится все более массовым», – отметила организатор акции, директор БЭФ «Цивилизация», председатель Нижегородского регионального отделения Российского экологического общества Светлана Васильева.

Сотрудники Компании «ЛУКОЙЛ» всегда активно участвуют в экологических мероприятиях. На эту акцию они приходят с особым интересом, некоторые приводят детей.

«Бережному отношению к природе и ответственному поведению надо учить с детства. Поэтому мы рады видеть здесь юных участников! Компания «ЛУКОЙЛ» – многолетний партнер акции. Мы уверены, что такие мероприятия – важный вклад в улучшение экологии региона и воспитание подрастающего поколения», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.