В День города в Кстове отпраздновали и юбилей Нижнего Новгорода. В Нижегородской области продолжаются праздничные мероприятия проекта «Нижний 800: празднуем вместе!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, проект проводится при участии АНО «Центр 800» и при поддержке правительства Нижегородской области. На прошлой неделе к проекту вновь присоединился город Кстово.

День города отмечали на площади Мира, бульварах Земляничный и Нефтепереработчиков, в городских парках «Юбилейный», «Лукерьинский» и в парке Котовского (в старой части города). Программа праздника была насыщенной и разнообразной: ярмарка мастеров, аттракционы, концертные и цирковые номера, выступления местных и приглашенных артистов. Украшением праздника стали мероприятия в рамках проекта «Нижний 800: празднуем вместе!». И взрослые, и дети с удовольствием участвовали в танцевальном флешмобе, смотрели театрализованное представление и шоу мыльных пузырей.

- Уважаемые кстовчане, свой праздник вы встречаете достойными результатами и хорошими перспективами. За этот период городу и району удалось занять не только достойные, но и по множеству показателей ведущие места в регионе. На кстовской земле развивается бизнес, ремонтируются городские и сельские дороги, вводятся в строй детские сады и школы, зоны отдыха и объекты благоустройства. Все это – результат работы ваших рук, вашего интеллекта, таланта и упорства. Кстовская земля по праву гордится своей славной трудовой историей и традициями, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми, целеустремленными и гостеприимными людьми, - поздравил всех заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Еще в одном районном центре – Богородске - праздничный поезд сделал остановку на центральной городской площади, где для детей был устроен праздник с выступлениями артистов и конкурсами, шоу мыльных пузырей и раздачей сувенирной продукции с символикой Нижнего Новгорода. Все желающие могли сделать памятные снимки в фотозоне.

Всего в рамках проекта «Нижний 800: празднуем вместе!» с 14 августа по 26 сентября пять команд организаторов проведут около 130 мероприятий в районах области и города.

Расписание торжественных мероприятий в районах можно посмотреть на сайте nizhny800.ru: https://drive.google.com/file/d/1DFLdC7ll7QFxy8KISP78a2efNg39Q2Nb/view.