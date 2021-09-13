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Общество13 сентября 2021 18:19

Глеб Никитин и Игорь Комаров встречали президента, приехавшего в Мулино

Здесь глава государства наблюдал за ходом учений «Запад 2021»
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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13 сентября президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области. Здесь его встречали губернатор Нижегородской области и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Мулино Владимир Путин наблюдал за ходом основного этапа совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что глава государства 21 августа побывал на праздничных мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. В ходе своего визита он посетил парк «Швейцария», Нижегородский кремль и побывал на гала-шоу. Тогда же он провел рабочую встречу с губернатором области Глебом Никитиным.