В гимназии № 13 в Нижнем Новгороде закончился карантин

Карантин в гимназии № 13 в Нижнем Новгороде завершился 13 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В здании гимназии проведена заключительная дезинфекция, - рассказали в ведомстве. – Выявленные в ходе расследования нарушения устранены. Те сотрудники пищеблока, у которых была выявлена инфекция, отстранены от работы на время лечения.

Напомним, карантин в гимназии № 13 был объявлен еще 8 сентября, после того как несколько десятков учеников начальной школы пожаловались на недомогание. Все они были оперативно доставлены в больницу.

Как выяснилось впоследствии, причиной вспышки стал стафилококк и норовирус, выявленный у сотрудников пищеблока.