Нижегородский водоканал ищет сотрудников в Центр по работе с абонентами

Ряд вакансий открыт в Центре по работе с абонентами Нижегородского водоканала в связи с расширением зоны деятельности на Кстовский район, а также населенные пункты Богородского направления, присоединенные к Нижнему Новгороду.

- На данный момент абонентская база Нижегородского водоканала по сравнению с 2018 годом увеличилась более чем на 20 тысяч абонентов, - подчеркивает директор Центра по работе с абонентами Николай Смирнов. – В связи с этим мы объявляем набор дополнительных сотрудников в нашу команду.

В первую очередь требуются инспекторы отдела по работе с абонентами, специалисты группы по урегулированию договорных отношений и специалисты отдела по работе с населением. Квалификационные требования к претендентам и должностные обязанности зависят от вакансии, так, в частности, инспектор отдела по работе с абонентами отвечает за приемку общедомовых приборов учета в эксплуатацию, снятие контрольных показаний, выявление нарушений и неисправностей на узлах учета абонента, составление актов обследования и отключение абонентов от систем водоснабжения и канализации.

- Наша задача привлечь на предприятие как высококвалифицированные кадры, так и молодых сотрудников, которые хотят учиться и развиваться, - поясняет Николай Алексеевич. – На водоканале хороша развита система наставничества, более опытные сотрудники всегда готовы поделиться своими знаниями с только принятыми.

Центр по работе с абонентами находится в Автозаводском районе, на улице Политбойцов. Отдельным плюсом при трудоустройстве на Нижегородский водоканал являются служебный транспорт, расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, льготное питание в столовой, корпоративная сотовая связь, организация отдыха для детей сотрудников, возможность профессионального развития и карьерного роста, конкурентоспособная заработная плата.

Полный список вакансий с требованиями можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Вакансии». Также большой запрос на предприятии сейчас на рабочие специальности, в частности, требуются слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, водители, мастера, машинисты насосных установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Уточнить подробности трудоустройства можно по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.