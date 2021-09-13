В Дзержинске определены лучшие трудовые подростковые бригады

В Дзержинске подведены итоги городского конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада 2021», организованного летом текущего года администрацией Дзержинска совместно с Центром занятости населения. В конкурсе приняли участие 20 трудовых бригад из 20 учреждений Дзержинска, среди которых 18 школ и два молодежных центра.

В номинации «Лучшая трудовая подростковая бригада 2021» среди школ города победителем стала трудовая бригада «Бригада УХ!» школы № 5. Второе место заняла бригада «Салют 9» школы № 9, а третье – бригада «Трудовое лето» школы № 30. В номинации «Трудовой десант» победу одержала трудовая подростковая бригада «Крутые перцы» центра патриотического воспитания «Отечество». На втором месте – трудовая бригада социально-досугового центра «Созвездие», а на третьем – бригада «37 Вольт» школы № 37.

Лучшим учреждением-организатором трудовых бригад по итогам работы стала школа № 5, где в этом году на протяжении июня в «Бригаде УХ!» трудились 19 человек, учащиеся 7-10 классов. Почетное второе место в этой номинации заняла школа № 26 и ее подростковая бригада «Пятая четверть», а замкнула тройку победителей и призеров школа № 68, где трудилась бригада «Сделано в России».

«Каждая из бригад этим летом хорошо поработала и, уверен, ребята сами видят, насколько лучше стала их школа, их центр благодаря их ежедневному труду. Но самое главное – то, что они уже сейчас трудятся на благо нашего города, получают за свою работу материальное вознаграждение и учатся правильно распределять эти средства. Этим летом желающих работать в трудовых бригадах было даже больше, чем мы планировали. Поэтому в планах на следующий год – увеличить количество мест в летних трудовых бригадах, чтобы мест хватило всем ребятам», - сказал глава города Иван Носков.

Рабочая неделя членов трудовых бригад составляла 5 дней, по 4 часа в день – с 9:00 до 13:00. При подведении итогов комиссия оценивала численность трудовой бригады и наличие о ней отзывов, период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, наличие дневника бригады, фотографий и видеопрезентаций. На заработную плату трудовым бригадам из городского бюджета в 2021 году было выделено более 3,5 млн рублей.

Победители городского этапа конкурса будут представлять Дзержинск на областном этапе

«Трудовые бригады у нас работают каждый год. Часто ребята трудятся не только на территории школы, но и помогают в благоустройстве территории близлежащим детским садам – №№ 23 и 100. В этом году за месяц мы успели убраться в кабинетах, спортивном зале и раздевалках, вымыли маты и мячи, отремонтировали стулья и парты, облагородили газоны и клумбы на территории школы, покрасили стены, подклеили книги в библиотеке и даже приняли участие во флешмобе ко Дню России на Шуховской башне, а еще сходили в поход. О том, как прошел у нас каждый из дней, мы писали в стихах на сайте и в соцсетях школы. Это был очень насыщенный и, наверное, самый активный для нас месяц лета!» - делится руководитель трудовой подростковой «Бригады УХ!» школы № 5 Елена Смолякова.

Победители городского этапа конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада» будут представлять Дзержинск на областном этапе. Награждение победителей областного и городского этапов грамотами, а участников – благодарственными письмами администрации Дзержинска запланировано на конец ноября - начало декабря текущего года.