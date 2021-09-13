В Нижнем Новгороде предлагается перераспределить полномочия по размещению НТО

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 13 сентября 2021 года обсудили предложения администрации города по новой организации деятельности нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Нижнего Новгорода.

Как сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин, по итогам мониторинга состояния развития торговли и изучения правоприменительной практики был разработан проект нового Постановления «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода».

В нем предлагается передать полномочия по рассмотрению заявок на размещение НТО из районных комиссий в централизованную городскую комиссию. По словам Александра Симагина, в данную комиссию войдут представители различных профильных департаментов администрации города. Заключением и администрированием договоров на размещение НТО будет заниматься департамент развития предпринимательства. Ему же предлагается передать полномочия по проведению аукционов на право заключения договоров вместо департамента экономического развития.

«Все вышеуказанные изменения направлены на повышение эффективности формирования и регулирования мелкорозничной торговой сети Нижнего Новгорода», – подчеркнул директор департамента.

Депутат Жанна Скворцова напомнила, что ранее полномочия по размещению НТО были переданы с городского уровня в районные комиссии, чтобы ускорить процесс принятия решения. «Не увеличит ли возвращение полномочий в городскую комиссию сроки прохождения документов и, следовательно, не повлечет ли за собой жалобы со стороны предпринимателей», – уточнила депутат.

Заместитель главы администрации города Илья Штокман заверил депутатов, что централизация процесса, наоборот, приведет к его ускорению, в том числе за счет цифровизации отдельных услуг.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что в оптимизации нуждается также процедура противодействия незаконно установленным НТО.

«Существующий механизм воздействия на НТО, размещенные без согласования, не работает. Есть объекты, в том числе в Сормовском районе, на которые мы не можем никаким образом воздействовать. Тем самым мы теряем возможную доходную базу и обеспечиваем наших жителей услугами, качество которых гарантировать не можем», – считает депутат Сергей Пляскин.

Председатель постоянной комиссии Денис Миронов дал поручение департаменту развития предпринимательства предоставить в Думу информацию о количестве выявленных в этом году незаконных НТО, динамике их обнаружения и планах по воздействию на их владельцев.

«Централизация оказания муниципальной услуги в сфере размещения нестационарных торговых объектов – это хорошо. Если мы идем по пути наведения порядка, то нужно действовать поступательно: не только совершенствовать правовую базу, но и понимать, что мы делаем с незаконными объектами», – отметил Денис Миронов.

Также по итогам заседания было принято решение, что председатель профильной постоянной комиссии городской Думы и его заместители будут на регулярной основе принимать участие в работе новой городской комиссии по размещению НТО.