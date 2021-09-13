Огромную свалку перцев нашли возле деревни Гавриловка в Нижегородской области

Огромную свалку перцев нашли возле деревни Гавриловка. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В районе деревни Гавриловка возле Дзержинска Нижегородской области местные жители обнаружили огромную свалку красных перцев. Шокирующими снимками пользователи поделились в социальных сетях.

- Лесное лечо. И это все выброшенный перчик в районе Гавриловки, - поделились снимком местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

К слову, за последние несколько месяцев это не первый подобный случай в Нижегородской области. Раньше в разных районах области жители находили свалки лука, моркови и других овощей. Так что подобное отношение к продуктам становится уже недоброй традицией.