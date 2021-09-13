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Общество13 сентября 2021 17:08

Огромную свалку перцев нашли возле деревни Гавриловка в Нижегородской области

Откуда там взялись овощи, еще только предстоит выяснить
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Огромную свалку перцев нашли возле деревни Гавриловка. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Огромную свалку перцев нашли возле деревни Гавриловка. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В районе деревни Гавриловка возле Дзержинска Нижегородской области местные жители обнаружили огромную свалку красных перцев. Шокирующими снимками пользователи поделились в социальных сетях.

- Лесное лечо. И это все выброшенный перчик в районе Гавриловки, - поделились снимком местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

К слову, за последние несколько месяцев это не первый подобный случай в Нижегородской области. Раньше в разных районах области жители находили свалки лука, моркови и других овощей. Так что подобное отношение к продуктам становится уже недоброй традицией.