Пропавший 17-летний подросток с инвалидностью найден живым в Нижнем Новгороде

Мы рады сообщить, что 17-летний Илья Р., пропавший вечером 11 сентября в Нижнем Новгороде, найден живым. Подросток ушел из дома на улице Пушкина, больше суток о его местонахождении ничего не было известно.
В понедельник, 13 сентября, в соцсетях появилось известие о том, что поиски успешно завершены.
— Всем спасибо за помощь и распространение информации! — обратились члены поискового-спасательного центра «Рысь» к участникам поисков.
В настоящее время подросток находится в безопасности дома. Как рассказали «Комсомолке» волонтёры, мальчик уже не один раз сбегал из дома, однако его всегда удавалось найти.
Напомним, что поиски осложнялись тем, что у молодого человека есть инвалидность. В момент исчезновения Илья Р. был одет в серый драповый пиджак, темные брюки и коричневые слипоны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!