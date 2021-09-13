Пропавший 17-летний подросток с инвалидностью найден живым в Нижнем Новгороде

Мы рады сообщить, что 17-летний Илья Р., пропавший вечером 11 сентября в Нижнем Новгороде, найден живым. Подросток ушел из дома на улице Пушкина, больше суток о его местонахождении ничего не было известно.

В понедельник, 13 сентября, в соцсетях появилось известие о том, что поиски успешно завершены.

— Всем спасибо за помощь и распространение информации! — обратились члены поискового-спасательного центра «Рысь» к участникам поисков.

В настоящее время подросток находится в безопасности дома. Как рассказали «Комсомолке» волонтёры, мальчик уже не один раз сбегал из дома, однако его всегда удавалось найти.

Напомним, что поиски осложнялись тем, что у молодого человека есть инвалидность. В момент исчезновения Илья Р. был одет в серый драповый пиджак, темные брюки и коричневые слипоны.

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