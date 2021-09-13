АО «Транснефть–Верхняя Волга» уже высадило 1 миллион саженцев во Владимирской области, на очереди - Нижегородская

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило реализацию экологических мероприятий в сфере восполнения фонда древесных насаждений на территории Владимирской области.

Всего в 2020 и 2021 году специалисты высадили сеянцы сосны и ели на общей площади более 200 гектар на территории производства работ по реконструкции магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк. В сентябре текущего года был высажен миллионный саженец.

Программа экологических мероприятий разработана АО «Транснефть–Верхняя Волга» по результатам инженерно-экологических изысканий в рамках реконструкции объектов линейной части магистральных трубопроводов. Помимо Владимирской области, восполнение лесного фонда будет также осуществляться на территории республики Марий Эл, а также в Нижегородской, Ивановской, Московской и Рязанской областях.

Посадочный материал, сеянцы сосны и ели, обеспечивают региональные специализированные учреждения - лесные селекционно-семеноводческие центры. До конца текущего году планируется высадить ещё 400 тысяч саженцев во всех регионах ведения производственной деятельности на общей площади около 97 гектар.

Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти. Проекты лесовосстановления прошли все необходимые согласования и выполняются в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации.