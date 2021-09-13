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Новости компаний13 сентября 2021 15:53

В Мининском университете от коронавируса привились более 80% сотрудников

Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса
Елена ИВНЕВА
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В Мининском университете от коронавируса привились более 80% сотрудников

В Мининском университете от коронавируса привились более 80% сотрудников

О надвигающейся четвертой волне коронавируса уже предупредили и нижегородский Минздрав, и эксперты Роспотребнадзора. Мининский университет готов отразить атаку пандемии. И.о. ректора Виктор Сдобняков на своей странице в соцсети рассказал, как проходит борьба с инфекцией в стенах вуза.

Преподаватели и административные сотрудники вуза максимально ответственно отнеслись к вопросам безопасности - от COVID-19 вакцинированы более 80% сотрудников. Уровень иммунной прослойки еще выше - 89% с учетом тех, у кого уже выработаны антитела.

- Пока эксперты ждут четвертую волну коронавируса, мы предпринимаем максимум усилий, чтобы минимизировать ее последствия, - объяснил Виктор Владимирович. - Основной способ, конечно, вакцинация. Я, признаюсь, долго оценивал ее необходимость для себя. В результате привился, как и большинство сотрудников Мининского университета. Вирус мутировал и теперь все чаще поражает молодежь, а значит наша задача – максимально обезопасить студентов. Их здоровье – в приоритете. При необходимости мы организуем передвижной пункт вакцинации в стенах вуза, тем более, что такой опыт у нас уже есть. Необходимо лишь желание студентов.

Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса

Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса

Наряду с этим Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса: ведется контроль температуры всех входящих в вуз, на занятиях организована специальная рассадка.

- Мы не устаем напоминать ученикам, насколько важно носить СИЗ и использовать антисептические средства, доступные во всех корпусах, - сказал Виктор Сдобняков.