В Мининском университете от коронавируса привились более 80% сотрудников

О надвигающейся четвертой волне коронавируса уже предупредили и нижегородский Минздрав, и эксперты Роспотребнадзора. Мининский университет готов отразить атаку пандемии. И.о. ректора Виктор Сдобняков на своей странице в соцсети рассказал, как проходит борьба с инфекцией в стенах вуза.

Преподаватели и административные сотрудники вуза максимально ответственно отнеслись к вопросам безопасности - от COVID-19 вакцинированы более 80% сотрудников. Уровень иммунной прослойки еще выше - 89% с учетом тех, у кого уже выработаны антитела.

- Пока эксперты ждут четвертую волну коронавируса, мы предпринимаем максимум усилий, чтобы минимизировать ее последствия, - объяснил Виктор Владимирович. - Основной способ, конечно, вакцинация. Я, признаюсь, долго оценивал ее необходимость для себя. В результате привился, как и большинство сотрудников Мининского университета. Вирус мутировал и теперь все чаще поражает молодежь, а значит наша задача – максимально обезопасить студентов. Их здоровье – в приоритете. При необходимости мы организуем передвижной пункт вакцинации в стенах вуза, тем более, что такой опыт у нас уже есть. Необходимо лишь желание студентов.

Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса

Наряду с этим Мининский университет тщательно выполняет все рекомендации эпидемиологов по организации безопасного учебного процесса: ведется контроль температуры всех входящих в вуз, на занятиях организована специальная рассадка.

- Мы не устаем напоминать ученикам, насколько важно носить СИЗ и использовать антисептические средства, доступные во всех корпусах, - сказал Виктор Сдобняков.