Более 1500 сообщений поступило на прямую линию с Глебом Никитиным

Более 1500 сообщений поступило на прямую линию с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

68% вопросов жители направили в электронном виде, 32% вопросов приняли операторы по телефону.

Примерно треть вопросов касается обслуживания многоквартирных домов, в частности, жители спрашивают о капитальном ремонте и работе управляющих компаний. Четверть сообщений на данный момент касается социального обслуживания и защиты. Около 15% вопросов связано с состоянием дворов, а почти 8% - с медициной и дорогами.

На все сообщения граждан будут даны ответы, вне зависимости от того, будут ли вопросы озвучены в эфире.

Напомним, что прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет в четверг, 16 сентября 2021 года.

Прямая линия начнется в 14:00 и будет транслироваться в прямом эфире телекомпаний ННТВ, «Волга», «Нижний Новгород 24», а также информационного агентства «Время Н» и в группе «Стратегия развития Нижегородской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Обращения принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00. Нижегородцы могут задать свои вопросы либо по телефонам (8 800 775-22-21 и 8 831 233-01-00), либо через сайт правительства