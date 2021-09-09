Глеб Никитин проведет прямую линию 16 сентября

Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет в четверг, 16 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы могут задать свои вопросы главе города по телефону или в интернете – для этого организовано несколько ресурсов.

Прямая линия начнется в 14.00 в прямом эфире телекомпаний ННТВ, «Волга», «Нижний Новгород 24», а также информационного агентства «Время Н» и в группе «Стратегия развития Нижегородской области» во «ВКонтакте».

Обращения будут принимать ежедневно с 10.00 до 18.00 по телефону: 8 800 775-22-21, 8 831 233-01-00.

Свои вопросы можно задать и через сайт правительства Нижегородской области:

1. Зайти в раздел официального сайта правительства по адресу: https://letter.government-nnov.ru/hl;

2. Заполнить форму, указав контактные данные и оставив текст обращения к губернатору;

3. После заполнения формы нажать кнопку «Отправить обращение».