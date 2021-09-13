Больше половины нижегородцев откладывают деньги на «черный день». Такое исследование провел Институт проблем социального управления.

Так, по результатам исследования 56,3% жителей Нижегородской области имеют финансовые накопления. В то же время, 22,9% не имеют накоплений, а 4,3% опрошенных нижегородцев не собираются вообще иметь никаких сбережений.

Интересно, что каждый пятый мужчина-нижегородец не имеет денежных сбережений – это примерно 19,4%, а также каждая четвертая нижегородка – это 26,1%.

Чаще деньги откладывают на «подушку финансовой безопасности». Процент таких накоплений составляет 27,3%. На лечение или образование готовы начать откладывать 22,2%, на покупку недвижимости или автомобиля — 18,3%, на отдых, развлечения, путешествия и покупку дорогостоящих вещей — 11,9%. И только около 5% копят деньги для открытия собственного дела или получения дополнительного дохода.

— За последние два года все меньше как нижегородцев, имеющих накопления, так и тех, у кого их нет. Интересно, что по сравнению с первым аналогичным опросом, проведенным в марте 2019 года, доля и тех и других уменьшилась. Естественно, значительно выросла доля затруднившихся с ответом. Нельзя исключать, что это связано с нежеланием людей говорить о своих финансах из-за большого количества случаев телефонного мошенничества, - сообщил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.