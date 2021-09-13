Свыше 10 млн бюллетеней изготовили для выборов в Нижегородской области

Свыше 10 миллионов бюллетеней изготовили и доставили на территориальные избирательные участки для выборов в Нижегородской области. Выборы депутатов в Государственную Думу состоятся 17, 18 и 19 сентября.

Известно, что 5 121 200 штук бюллетеней для выборов депутатов Государственной Думы, это бюллетени и по федеральному и одномандатным округам. Ещё 5 093 100 штук бюллетеней изготовлено для выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области.

- На бюллетенях для Госдумы есть дополнительная степень защиты – марки, для того чтобы исключить подделку и фальсификацию. Марки представляют собой водяной знак с дополнительной защитой, - отмечает заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова. – У бюллетеней для выборов в Законодательное Собрание Нижегородской области марок нет.

На всех избирательных бюллетенях есть фоновая сетах, для выборов в Думу она имеет один цвет, а для выборов в ЗСНО другой. Такое решение должно исключить путаницу.

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