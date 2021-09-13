Нижегородцы подали 84 519 заявлений на онлайн-голосование на выборах в Думу

По данным на 7 сентября 2021 года, для участия в онлайн-голосовании на выборах в Думу подано 84 519 заявлений от жителей Нижегородской области. Такую информацию предоставила региональная избирательная комиссия.

Прием заявок на участие в онлайн-голосовании начался 2 августа и завершится в 23 часа 59 минут 13 сентября. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг и затем получить подтверждение.

Выбрать своего кандидата дистанционно избиратель сможет на специальном портале в период с 08:00 17 сентября и до 20:00 19 сентября.

Однако избирателям важно учитывать, что выбор электронного способа голосования сразу же исключает голосование по месту своего жительства.

Напомним, что дистанционное электронное голосование пройдет только в семи регионах России – в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской области.

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