Нижний Новгород станет столицей театральной молодежи Фото: кандидат культурологии Дмитрий Сухотерин

Нижний Новгород станет столицей театральной молодежи. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Организаторами Фестиваля являются Министерство культуры Нижегородской области и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В прошлом году на фестиваль было подано 65 заявок из 28-ми городов 23-х регионов Российской Федерации. За время онлайн-трансляций спектакли посмотрели более 7000 зрителей из России, Белоруссии, США, Израиля, Германии и др. Ценные призы и номинации отправились в города России, а Гран-при заслуженно получил театр-студия «Быть» г. Тюмень.

До 30 сентября идет прием заявок на межрегиональный фестиваль студенческих, независимых и молодежных театров «Альтер Арт» по двум направлениям: «Видео-спектакль» и «Живое выступление», который в этом году приурочен к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. Торжественное закрытие фестиваля пройдет на сцене Нижегородского Театра Юного Зрителя в присутствии сотен зрителей, а так же первых лиц города.

Для участия достаточно заполнить заявку в группе фестиваля (https://vk.com/alter_artnn) и прислать организаторам ссылку на видео спектакля. К участию приглашают молодежные, студенческие и независимые коллективы

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, современному театральному искусству.