Уличное освещение вдоль проспекта Ленина восстановили по просьбе жителей Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уличное освещение на второстепенной дороге вдоль проспекта Ленина восстановили после обращения жителей Ленинского района. Об этом сообщает заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

- Второстепенная дорога вдоль проспекта Ленина от станции метро Заречная до дома №71 по пр. Ленина часто пользуется автолюбителями при большой загрузке основной магистрали. Кроме того, данную дорогу пересекают 5 пешеходных тротуаров, по которым каждый день идут люди на работу или учёбу. Понимаю, какие неудобства представлял неосвещенный тротуар в вечернее и ночное время суток, но теперь данная проблема решена, - подчеркнул руководитель района.

Он добавил, что в настоящее время сети наружного освещения на этой территории поставлены на баланс, и их будет содержать обслуживающая организация.

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