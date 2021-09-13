Более тысячи волонтеров помогли в проведении юбилея Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1 тысячи волонтеров в этом году помогали в организации и проведении мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».

- Такого количества мероприятий никогда не было в Нижнем Новгороде. Это очень насыщенные восемь месяцев для каждого волонтера и организационного штаба, - сказала начальник отдела по продвижению событийных мероприятий и работе с волонтерами МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» Марина Маслова.

Так, в рамках празднования юбилея города с начала года состоялось более 80 мероприятий разного уровня с участием волонтеров – их посетили более 200 тысяч человек.

В День города более 400 волонтеров работали на разных праздничных площадках. Они информировали нижегородцев и гостей города о юбилейных мероприятиях, подсказывали, как пройти в нужный сектор.

- 21 августа Нижний Новгород с размахом встретил свое 800-летие. Грандиозное шоу «Начало нового» собрало несколько тысяч зрителей и стало самым зрелищным за всю историю города. Этот праздник не прошел бы так организованно без помощи волонтеров. Такой высокий уровень эффективности был достигнут благодаря профессиональной работе по отбору, аккредитации и подготовке волонтеров на базе МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» и АНО «Центр 800», - отметила представитель МАУ.