В центре Нижнего Новгорода не работают светофоры

Светофоры не работают в центре Нижнего Новгорода 13 сентября. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Так, не работают в связи с отключением электропитания светофоры:

- на перекрестке пр. Гагарина с ул. Артельной

- на перекрестка ул. Белинского с ул. Студеной с 9.00 до 13.00

- на ул Новая с ул. Короленко также с 9.00 до 13.00

- Рекомендует водителям быть внимательными при проезде по этим участкам улиц, пропускать пешеходов на переходах. Пешеходам необходимо убедится в безопасности!, - рекомендуют в ЦОДД.

О неисправной работе светофорных объектов Вы можете сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.