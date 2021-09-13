Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода 13 сентября

Плановые отключения электричества и горячей воды произведены в Нижнем Новгороде 8 сентября. Как сообщается на сайте ГО ЧС по городу, в список отключений попали дома в двух районах:

Советский район

С 9:00 до 17:00 отключено электричество в домах №1 и №3 по улице Рокоссовского, домах №4, 6, 8 по бульвару 60 лет Октября.

Ленинский район

С 10:00 до 13:00 приостановлена подача горячей воды по адресу улица Голубева, 1, а также улица Даргомыжского, 24, 26.

Отмечается, что все отключения носят временный характер, и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.

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