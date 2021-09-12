ФК «Нижний Новгород» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:2

Футболисты ФК «Нижний Новгород» обыграли московское «Динамо» со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

- Первый тайм остался за москвичами, - говорится в сообщении на сайте клуба. – На четвертой минуте Макаров поразил цель, но из положения «вне игры». Однако после перерыва Александр Кержаков внес коррективы в игру, и нижегородцы стали после этого наращивать обороты.

На 90 минуте матча судья усмотрел нарушение правил со стороны Масоэро, показал Лукасу вторую желтую карточку и назначил пенальти. Но Нигматуллин отразил удар Нжи, что позволило ему стать лучшим игроком матча.

Итог превзошел все ожидания нижегородских болельщиков – ФК «Нижний Новгород» со счетом 1:2 обыграл «Динамо». Это позволило нижегородцам выйти на шестое место в турнирной таблице.