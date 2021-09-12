Сообщившие о падении самолёта в Балахне очевидцы видели сбитый беспилотник

Очевидцы сообщили о падении самолета на номер 112. Об этом сообщает «Про Город» со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, происшествие произошло в 11:04 по московскому времени. Стало известно, что очевидцы наблюдали не самолет, а беспилотник.

Сейчас в этом районе проходят учения "Запад-2021", в которых участвуют 9 городов РФ, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и до единиц 15 кораблей. Они будут идти с 10 по 16 сентября.

Тем временем информацию об этом инциденте прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа.

- Никаких инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Минобороны России в районе полигона «Мулино» 12 сентября 2021 года не происходило, - заявили в ведомстве.

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