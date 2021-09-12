11 нижегородцев лишили водительских прав по требованию прокуратуры

11 нижегородцев лишились водительских прав по требованию прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Так, имеющие регистрацию на территории Автозаводского района жители лишились водительских удостоверений разных категорий.

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения безопасности дорожного движения. После нее выяснилось, что некоторые водители страдают наркотической зависимостью и имеют расстройство психики.

- Поскольку управление транспортными средствами данными лицами создает угрозу безопасности дорожного движения, и может привести к происшествиям, а также повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу, прокуратура направила в суд административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами, - говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил требования ведомства и фактически выполнил их.