Фестиваль «Умное кино» пройдет в Нижнем Новгороде с 13 сентября

Фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино» пройдет в Нижнем Новгороде с 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на организатора мероприятия Российское общество «Знание».

Кинофестиваль стал одним из просветительских проектов общества. Он направлен на популяризацию научных знании , а также привлечение внимания к вопросам развития современнои науки, культуры и новых технологии , мотивацию зрителей на расширение кругозора и развитие.

В программе покажут 15 документальных и научно-популярных фильмов по направлениям: технологии, будущее, природа, космос, социология, этнография. Многие из них впервые показаны на большом экране. После кинопоказов всех участников ждут лекции и дискуссии с участием кинематографистов, известных ученых и инноваторов.

- В своей просветительской работе общество «Знание» стремится использовать разные форматы взаимодействия с аудиторией, которые позволяют максимально вовлечь и заинтересовать ее. Поэтому мы решили не просто показать зрителю интересный фильм, но и дать ему возможность сразу же пообщаться с его авторами и героями, узнать об истории его создания и, возможно, открыть для себя новые смыслы. Надеемся, что этот формат понравится, - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть такие фильмы, как «Мой личный дракон», «Хроники нубийской экспедиции», «Вода. Время Жажды», «NFT - искусство продавать искусство», «Разум, сердце и душа», «Остров Буромского», «Земля леопарда или феномен человека», «Искусственный интеллект», «Взрослые игры», «Профессии будущего», «На пути к солнцу», «Нерка. Рыба красная».

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации на сайте cinema.znanierussia.ru, а также на площадке при наличии свободных мест.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте: cinema.znanierussia.ru