Коворкинг-площадка с операторами проекта «Демография» будет работать в Нижнем Новгороде

Коворкинг-площадка будет работать в Нижнем Новгороде с региональными операторами национального проекта «Демография»: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НИУ РАНХиГС, КУПНО, Нижегородским индустриальным колледжем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, мероприятие пройдет 15 и 22 сентября 2021 года с 10.00 до 12.00 на базе модельного центра занятости населения Нижнего Новгорода по адресу ул. Рождественская, 24а.

Представители региональных операторов проведут консультации для безработных нижегородцев по вопросам участия в нацпроекте в части прохождения профессионального обучения.

Также на коворкинг-площадке можно будет подать заявку на прохождение обучения на портале «Работа в России». Специалисты центра занятости населения проинформируют безработных о ситуации на рынке труда, расскажут о востребованных вакансиях, об актуальных программах обучения.