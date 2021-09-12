Нижегородцы примут участие в «Большом этнографическом диктанте»

Жители Нижегородской области смогут принять участие в VI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» с 3 по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской обалсти.

Так, акцию проведет Федеральное агентство по делам национальностей.

Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Участвовать могут как граждане РФ, так и иностранцы, независимо от возраста и социальной принадлежности. Однако, они должны владеть одним из языков: русский, английский, испанский.

Задания диктанта представлены в виде теста – он состоит из 30 вопросов: 20 из них являются общефедеральной частью диктанта, единой для всех участников, еще 10 – уникальной частью для каждого субъекта РФ или другой страны.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо в любой день с 3 по 7 ноября зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку «Пройти диктант» и заполнить контактные данные. Потом необходимо ответить на 30 вопросов за 45 минут, после чего доступ к заданиям будет закрыт. В завершение надо скачать сертификат участника. Документ формируется сразу после прохождения заданий. Правильные ответы на вопросы диктанта опубликуют на сайте miretno.ru до 16 ноября 2021 года.

До 7 декабря текущего года сделают полноценный отчет, который позволит оценить уровень этнографической грамотности населения России.