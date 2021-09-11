48 тысяч алкоголиков живут в Нижегородской области

48 009 человек числятся на учёте нижегородского областного наркологического диспансера с синдромом алкогольной зависимости. Последними данными на этот счёт поделились в ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Порядка 31 тысяч человек страдают алкоголизмом в самом Нижнем Новгороде. В частности, 3 600 нижегородцев зависимы от наркотиков и состоят на учёте. Среди них двое подростков. Наркоманы стали чаще употреблять психостимуляторы (амфетамины, метамфетамины и прочее), как отметили в ведомстве.

Но есть и приятный момент во всей этот статистике: на 16% меньше граждан стали старадать от алкогольной зависимости со временем.

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