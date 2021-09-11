Сельскохозяйственные ярмарки работают в Нижнем Новгороде 11-12 сентября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сельскохозяйственные ярмарки работают в Нижнем Новгороде прямо сегодня, 11 сентября, и продолжат свою работу завтра. Их посетили замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Ярмарки находятся на площади Комсомольской и на улице Сергея Акимова, возле дома № 50. На них свою продукцию представило свыше 40 предприятий из разных уголков Нижегородского региона: на прилавках жители найдут фрукты, овощи, молочную и мясную продукции, чай, мёд и многое другое.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать с 09:00 до 18:00 12 сентября в том числе.

– Формат ярмарки выходного дня интересен как для сельхозпроизводителей, так и для нижегородцев. Для предприятий это новая сбытовая площадка, а для жителей – возможность приобрести продукцию напрямую, что зачастую намного выгоднее в финансовом плане, – отметил Андрей Саносян. – Планируем активно развивать это направление. Сейчас прорабатываем варианты новых площадок под ярмарки в Сормовском и Автозаводском районах.

Замгубернатора также подчеркнул, что продукция нижегородских производителей держит высокую планку качества. Она должна быть доступна жителям региона, поэтому важно сделать работу таких ярмарок регулярной.

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