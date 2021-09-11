Здание банка на Малой Покровской в Нижнем Новгороде загорелось 11 сентября

Здание банка на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде загорелось сегодня, 11 сентября. К счастью, погибших и пострадавших при ЧП нет. Сведениями о случившемся поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Итак, по данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12:33 11 сентября. Пожару был присвоен ранг №2.
– Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 11 человек. Происходит горение имущества на третьем этаже. В 12:47 открытое горение ликвидировано на площади 9 квадратных метров.
Отмечено, что пожар был полностью устранён в 12:59.
Обстоятельства и возможные причины возгорания официальные источники пока не называют.
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